مشاهد.. لحريق مصفاة لاناز النفطية في أربيل

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أعلنت سلطات الدفاع المدني في أربيل، السيطرة على حريق مصفاة لاناز النفطية على طريق أربيل – الكوير بمنطقة الكويرة العراقية.
فيديو متداول لحريق بمصفاة لاناز النفطية على طريق أربيل في منطقة الكويرة بالعراق
#العربية pic.twitter.com/yIAjHSBfOaقد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) December 27, 2022
ونشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو، يٌظهر تصاعد الأدخنة جراء نشوب حريق بمصفاة لاناز النفطية على طريق أربيل في منطقة الكويرة.
وأكدت مذيعة “العربية” في وقت سابق، أن عمليات الإطفاء لا تزال مستمرة لإخماد الحريق، موضحة أن الحرائق هناك ليست بجديدة.
وأشارت إلى أن حريقًا سابقًا اندلع في مصفاة بشمال أربيل شهر مايو الماضي، بسبب استهدافها من قبل مجموعة من الصواريخ.