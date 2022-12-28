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الضباب الكثيف أدى لانخفاض الرؤية إلى الصفر

مشاهد لـ حادث اصطدام ضخم لـ 200 مركبة على جسر صيني 

2022-12-28 الساعة 2:42
مشاهد لـ حادث اصطدام ضخم لـ 200 مركبة على جسر صيني 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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لقي شخص واحد مصرعه، اليوم الأربعاء، عندما وقع حادث اصطدام ضخم، بل ربما يكون الأكبر في التاريخ، حيث اصطدمت أكثر من 200 مركبة على جسر في مدينة تشنغتشو الصينية.

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وأفاد رجال الإنقاذ ومحطة CCTV الحكومية، أن السيارات والشاحنات تهاوت وتراكم بعضها فوق بعض على جسر تشنغشين هوانغي في مقاطعة خنان بوسط مدينة تشنغتشو.

ووثقت صور ومقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مئات المركبات المتضررة بأضرار بالغة وبعضها محطم، بينما شوهد المارة وهم يسيرون أمام السيارات التي ينبعث منها الدخان.

ضباب كثيف يغلف المدينة 

ويظهر الضباب الكثيف في العديد من مقاطع الفيديو، والتي يمكن من خلالها سماع أحد الأفراد يقول: هذا مخيف جدًا، لا أعتقد أنه يمكننا الخروج من الجسر.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن العديد من الجرحى حوصروا في سياراتهم وأرسلت إدارة الإطفاء 11 عربة إطفاء و66 من رجال الإنقاذ للمساعدة وأبلغوا عن أكثر من 200 مركبة اصطدمت ببعضها.

انعدام الرؤية

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن الرؤية في العديد من المناطق كانت أقل من 500 متر صباح الأربعاء وانخفضت إلى 200 متر في بعض الأحيان.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الجسر الصيني يسمح بمرور السيارات في كلا الاتجاهين، ولذلك، فمع تزايد الضباب الكثيف، انعدمت الرؤية، مما تسبب في وقوع حادث تصادم هو الأكبر من نوعه لا في الصين وحدها بل ربما في العالم أيضًا.

وأغلقت الشرطة الجسر في وقت لاحق أمام حركة المرور.

مشاهد لـ حادث اصطدام ضخم لـ 200 مركبة على جسر صيني  مشاهد لـ حادث اصطدام ضخم لـ 200 مركبة على جسر صيني 

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