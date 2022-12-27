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تمر الولايات المتحدة بعاصفة تاريخية

مشاهد للاعبي نادٍ أمريكي ينقذون سياراتهم بعد أن دفنتها الثلوج

2022-12-27 الساعة 3:07
مشاهد للاعبي نادٍ أمريكي ينقذون سياراتهم بعد أن دفنتها الثلوج
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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عاد لاعبو نادي Buffalo Bills لكرة القدم الأمريكية بعد مباراة في شيكاغو ليجدوا وضعًا غير مرحب به على الإطلاق، حيث فوجئوا بسياراتهم مدفونة تحت الثلوج.

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وتعرضت مدينة بوفالو في ولاية نيويورك لعاصفة ثلجية هائلة، حيث وصل مقدار تساقط الثلوج إلى 22.3 بوصة وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، وقد أجبرت الظروف القاسية مطار المدينة على الإغلاق.

وبعد مباراة أمام Chicago Bears انتهت بفوز Bills بنتيجة 35-13، استكمل اللاعبون جهودهم في محاولة لإخراج سياراتهم من تحت الثلوج.

مشاهد للاعبي نادٍ أمريكي ينقذون سياراتهم بعد أن دفنتها الثلوج (2)

وشارك اللاعب شارك ديمر هاملين مقطع فيديو على حسابه على إنستغرام، يظهر سيارة تسير بعيدًا مع وجود كتلة ضخمة من الثلج عليها، بينما يحاول زميله المدافع داين جاكسون رفع الثلوج عن سيارته.

عاصفة ثلجية تاريخية

تعرضت مدينة بوفالو في غرب نيويورك لإعصار مدمر ضرب الساحل الشرقي والغرب الأوسط مصحوبًا بالعواصف الثلجية ودرجات الحرارة المنخفضة والفيضانات أيضًا.

وتطلب الكثير من العائلات المساعدة نيابة عن أقاربهم العالقين في منازلهم دون كهرباء، وبالإضافة إلى ذلك، أصدر البعض نداءات للمساعدة وهم محاصرون في السيارات على الطرق التي تغطيها الثلوج بعدة أقدام.

مشاهد للاعبي نادٍ أمريكي ينقذون سياراتهم بعد أن دفنتها الثلوج (2)

ضحايا العاصفة الثلجية

وأودت العاصفة بحياة 23 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء أمريكا، ومن المتوقع حدوث المزيد من الوفيات، ذلك أن الظروف الجوية القاسية تؤثر على 200 مليون شخص على الأقل، بينما تترك الملايين دون كهرباء.

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