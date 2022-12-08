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مشاهد لهطول أمطار غزيرة وسيول في شقراء

2022-12-08 الساعة 1:01
مشاهد لهطول أمطار غزيرة وسيول في شقراء
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في شقراء شمال غرب الرياض، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، هطول أمطار غزيرة وتدفق السيول في شقراء، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة .

 

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