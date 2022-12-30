مشاهد مثيرة لـ مقاتلة أمريكية توشك على الاصطدام مع أخرى صينية

قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي بشكل خطير، إذ كانت المسافة بينهما 20 قدمًا فقط.



وأجبر ذلك طيار المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز RC-135 على القيام بمناورات مراوغة ضد المقاتلة الصينية من طراز J-11 لتجنب اصطدام مميت في المجال الجوي الدولي.

سلوك خطير متزايد

وجاءت المواجهة التي تحبس الأنفاس عقب تصريح الجيش الأمريكي بشأن السلوك الخطير المتزايد للطائرات العسكرية الصينية.

ويُظهر الفيديو طائرة J-11 وهي تطير بشكل قريب للغاية من RC-135 ومع اقتراب الطائرة الصينية، يضطر الطيار الأمريكي إلى النزول بسرعة بعيدًا عن الطائرة الأخرى.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة أثارت القضية مع الحكومة الصينية، ولم يتم التعرف على الطيارين المشاركين في عملية الاعتراض، ولم يتضرر أي منهما.

وجاء في البيان الأمريكي: نتوقع من جميع الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ استخدام المجال الجوي الدولي بأمان ووفقًا للقانون الدولي.

وقال مصدر عسكري لصحيفة نيويورك تايمز إن المسؤولين انتظروا ثمانية أيام قبل الإفراج عن المعلومات بشأن الحادث الذي وقع في 22 ديسمبر؛ لأن الكشف عن هذا النوع من الحوادث يستغرق وقتًا للتحقق من التفاصيل والحصول على الصور ورفع السرية عنها وتقديم إخطارات مناسبة إلى الوكالات الحكومية الأخرى.

هدف وجود المقاتلات الأمريكية بالمنطقة

وتقوم الطائرات والسفن العسكرية الأمريكية بعمليات مراقبة بشكل روتيني عبر المنطقة، وتقول الصين إن إرسال أمريكا لسفنها وطائراتها إلى بحر الصين الجنوبي ليس جيدًا للسلام.

وفي الوقت نفسه، تطالب بكين بمساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي لتكون لها، علمًا بأنها تتداخل مع المناطق الاقتصادية الخاصة بدول مثل فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.