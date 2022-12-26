مشاهد من أمطار جازان المتواصلة

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات صامطة، والطوال، وصبيا، والريث، وأبوعريش، والعيدابي، وأحد المسارحة، والعارضة، وجزر فرسان، والدائر، وبيش، والحرث، وضمد، ومركز الموسم، ومركز المضايا، ومركز وادي جازان.

ووثق مقطع فيديو نشره حساب عواصف جازان على تويتر، جانبًا من أمطار طريق المضايا – الصوارمة والتي هطلت بغزارة صباح اليوم، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.