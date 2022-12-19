مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 

احتفت وزارة الداخلية بيوم الشرطة العربية الذي يصادف الـ 18 ديسمبر من كل عام بمسيرة أمنية شاركت فيها قطاعات الوزارة، وذلك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض.

خدمات الداخلية

وتستعرض الوزارة خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، كما تتيح لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.

ويأتي الاحتفاء بيوم الشرطة العربية متزامنًا مع فعاليات معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يضم أجنحة لقطاعاتها الأمنية، تقدم خلالها لزوار المهرجان العديد من الخدمات والفعاليات المصاحبة وتستمر حتى 15 يناير 2023 م.