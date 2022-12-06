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بعد استقطاب رهف القحطاني كمذيعة في الصياهد

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة

2022-12-06 الساعة 2:40
مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة
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المواطن - الرياض

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عقب ظهور مشهورة سناب شات رهف القحطاني كمقدمة برنامج في الصياهد، توالت ردود الفعل وتباينت المواقف بشأن ظهور المشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة.

وفي هذا السياق، انتقدت  “مشاعل الطويرقي”، ظهور مشهورة سناب شات رهف القحطاني كمقدمة برنامج في الصياهد.

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أين الخبرة؟

وقالت خلال مقطع فيديو متداول: الموضوع ما هو حسد، لكن طلاب قسم الإعلام اللي تخرجوا، هم أولى، تجيب سنابية اشتهرت بكلمة واحدة، ما أعطت المجتمع شيء بالعكس أخذت من المجتمع، تجيبها تحطها مذيعة بالصياهد.

وأشارت إلى أن بعض خريجي الإعلام لا يجدون فرصة عمل، متابعة: طيب اللي قاعدين في البيوت خريجي قسم الإعلام بنات ورجال!، هي كذا كذا سنابية تطلع قد كذا على قلبها، دخولها الساحة الإعلامية خطأ، حتى تقديمها يفشل، ما هي متعودة على الكاميرا، البنت سنابية، تقديمها يحزن، أنا أطلعت عليه، ما هي متعودة على الوقفة قدام الشاشة ولا التقديم ولا شيء، أقسم بالله ورب الكعبة القيامة هتقوم.

وذ نكهة في الصياهد

قبل أيام انتشرت مقاطع فيديو ظهرت فيه مشهورة سناب شات رهف القحطاني والشهيرة بـ “وذ نكهة”، وهي تقدم برنامج في نادي الإبل.

وقالت خلال مقطع فيديو: هذي علوم نشرتنا اليوم، وتراني كريمة، طبعًا علوم المهرجان كافة عندي وحصرية، وبإذن الله سأشارك في شوط الأميرة نورة، وأحصد المركز الأول.

هذا وقد فاجأت رهف القحطاني متابعيها حيث أصبحت مذيعة رسمية في برنامج “مجلس الصياهد التلفزيوني” في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يعرض على القناة السعودية الرياضية، ويبث البرنامج التلفزيوني المباشر حلقاته يوميًّا من مقر المهرجان.

انتقادات

فيما توالت ردود المعلقين، على ظهور رهف القحطاني وتداولوا مقاطع فيديو عن بدايتها منتقدين توظيفها كإعلامية دون حصولها على شهادات في الإعلام.

وجاء تعليق باسم مواطن قائلًا: تدرس خمس سنوات اعلام وتتوظف بـ1500 ريال بشركات ومديرك أجنبي علشان تاخذ خبر.. وبالأخير رهف القحطاني تصير اعلامية.

وحساب آخر باسم النهاري علق قائلًا: الجمهور وعدد المتابعين هم الذين يحكمون بعد الحدث وليس قبله، والحاسد في الأرض والرازق في السماء.

بينما قال حساب باسم فيصل الصيني: آلاف الخريجين من الإعلام وعندنا نماذج كثير تخصصهم إعلام سواء رجال أو بنات وعاطلين أو متوظفين في غير تخصصهم أولى من رهف والاجنبيات اللي بدون شهادة.

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