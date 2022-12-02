مشجع عراقي يبيع مجوهرات والدته لحضور مونديال 2022

وجه مشجع عراقي رسالة إلى والدته، وطالب المشجع والدته من قطر بمسامحته عما فعله، بعدما باع مجوهراتها لحضور كأس العالم 2022، حيث تقام بطولة المونديال التي تستمر حتى الـ18 من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

لافتة اعتذار

ومن اللقطات رصدتها كاميرا قناة الكأس القطرية، أمس الخميس، لافتة رفعها المشجع كتب عليها: “أمي الغالية، أنا آسف، حينما أعود سأشرح لكِ لماذا بعت مجوهراتك؛ إنه كأس العالم”.

الشكر لـ قطر

ورد المشجع العربي، على سؤال لمراسل قناة الكأس القطرية، حول سبب حمل اللافتة، وقال: “أشكر دولة قطر على جمال الاستضافة والبطولة والتنظيم الرائع، والملاعب درجة أولى، والوالدة إن شاء الله مسامحة، ستغضب قليلًا، وسأعوضها بعد عودتي لها”.