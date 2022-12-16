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مشجع كرواتي ينبهر بشطافة التواليت ويدعو لتعميمها بأوروبا

2022-12-16 الساعة 1:52
مشجع كرواتي ينبهر بشطافة التواليت ويدعو لتعميمها بأوروبا
المواطن - فريق التحرير

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دعا مشجع من أصول صربية ويحمل الجنسية الكرواتية يدعى ديفيد فويانيتش، إلى ضرورة تعميم الشطافة الموجودة بدورات المياه والتي رآها أثناء حضوره مباريات كأس العالم بقطر، منذ 21 نوفمبر الماضي.

مفيدة للغاية

وتحدث فويانيتش مع متابعيه عن اعتقاده بأن هذه البخاخات التي تصدر منها المياه للاغتسال بعد قضاء الحاجة مفيدة للغاية، معربًا عن دهشته لعدم استخدام الدول الغربية لها.

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وأفاد المشجع في حسابه على تويتر: كنت أستخدم دش المرحاض في قطر لمدة شهر (يقصد الشطافة).. أنا مصدوم لأننا نستخدم ورق التواليت فقط في المملكة المتحدة وأوروبا، هذا أفضل شيء على الإطلاق يا رجال.

واعتبر فويانيش أن دخول الحمام في بلاده سيكون مؤلمًا عندما يعود، بعد أن اعتاد على الشطافات المثبتة في أي مكان.

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