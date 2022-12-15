مشروب سحري يساعدك على إنقاص وزنك

يبحث العديد عن وسيلة آمنة وسريعة لإنقاص الوزن، مثل مشروب سحري يمكن تناوله إلى جانب الحفاظ على نظام غذائي صحي لإنقاذ كيلوجرامات من الوزن في فترة وجيزة.

الحفاظ على نظام غذائي صحي، يتلخص في تناول طعام صحي بكمية مناسبة إلى جانب مشروب صحي للتخلص من السموم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، وهو ما يرجحه عدد من خبراء الصحة.

وبحسب ما نشره موقع تلفزيون نيودلهي “NDTV”، هناك وصفات لمشروبات تساعد في التخلص من السموم المصنوعة باستخدام التوابل والأعشاب والفواكه والخضروات، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وعلى رأس القائمة شاي الكركم والفلفل الأسود.

الفوائد الصحية للكركم والفلفل

الكركم مليء بالعديد من الخصائص المفيدة للصحة بما يشمل أحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين والألياف وغيرها التي تساعد على الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، كم أنه محمل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمسكنات ومضادة للميكروبات ومولدة للحرارة التي تعمل على طرد السموم، مما يعزز فقدان الوزن.

أما الفلفل الأسود فيحتوي على مادة البيبيرين، وهو مركب يعزز الهضم والأداء الأيضي، مما يقلل من تراكم الدهون في الجسم، ويساعد أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، مما يعزز الصحة العامة.

شاي الكركم والفلفل الأسود

من السهل صنع شاي الكركم والفلفل الأسود ويمكن تناوله في الصباح الباكر، كما يلي: