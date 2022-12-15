Icon

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
باستخدام تقنية التبريد العميق

مشروع بحثي لاحتجاز الكربون في محطة توليد رابغ

2022-12-15 الساعة 3:28
مشروع بحثي لاحتجاز الكربون في محطة توليد رابغ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقعت شركة الكهرباء، اليوم الخميس، مشروعًا بحثيًا مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لاحتجاز الكربون بالإضافة إلى أكاسيد الكبريت والنيتروجين بتقنية التبريد العميق في محطة توليد رابغ.

توقيع الاتفاقية

وبحسب ما ذكرت شركة الكهرباء عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود شركة الكهرباء للأبحاث والتطوير، ومثّل الشركة في توقيع الاتفاقية م. خالد الغامدي نائب الرئيس التنفيذي لنشاط الخدمات الفنية، مع البروفيسور توني تشان رئيس .

قد يهمّك أيضاً
Img

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

Img

التايمز: عصر ثقافة هدر الطعام في السعودية انتهى

محطة توليد رابغ

تقع محطة التوليد بمدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر وعلى بُعد 145شمال مدينة جدة، إحدى المحطات الرئيسية لتوليد الكهرباء في المنطقة الغربية إذ إنها تشارك بأكثر من 32 بالمائة من إجمالي قدرات التوليد على الشبكة الرئيسة، ونفذت المحطة على أربع مراحل دخلت المرحلة الأولى للخدمة في عام 1406هـ.

وتخضع التوسعات التي تشهدها المحطة لأفضل التطورات التقنية في مجال الإنتاج الكهربائي، ولذلك تعاقدت الشركة مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ أعمالها.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم