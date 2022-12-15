مشروع بحثي لاحتجاز الكربون في محطة توليد رابغ

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وقعت شركة الكهرباء، اليوم الخميس، مشروعًا بحثيًا مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لاحتجاز الكربون بالإضافة إلى أكاسيد الكبريت والنيتروجين بتقنية التبريد العميق في محطة توليد رابغ.
وبحسب ما ذكرت شركة الكهرباء عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود شركة الكهرباء للأبحاث والتطوير، ومثّل الشركة في توقيع الاتفاقية م. خالد الغامدي نائب الرئيس التنفيذي لنشاط الخدمات الفنية، مع البروفيسور توني تشان رئيس .
تقع محطة التوليد بمدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر وعلى بُعد 145شمال مدينة جدة، إحدى المحطات الرئيسية لتوليد الكهرباء في المنطقة الغربية إذ إنها تشارك بأكثر من 32 بالمائة من إجمالي قدرات التوليد على الشبكة الرئيسة، ونفذت المحطة على أربع مراحل دخلت المرحلة الأولى للخدمة في عام 1406هـ.
وتخضع التوسعات التي تشهدها المحطة لأفضل التطورات التقنية في مجال الإنتاج الكهربائي، ولذلك تعاقدت الشركة مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ أعمالها.