مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع لموسمَي رمضان والحج

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فتح مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة باب التطوع للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسمَيْ رمضان والحج لعام 1444هـ، من خلال أنشطته المختلفة في برنامج “شباب مكة في خدمتك”.
ودعا نائب المشرف العام على المشروع الدكتور عبدالرحمن الغامدي؛ الشباب الراغبين في المشاركة في الأنشطة الموسمية، إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة: www.shbabmakkah.com، لافتاً النظر إلى أن التقديم سيستمر حتى نهاية شهر جُمادى الأولى الحالي.
وأوضح الغامدي؛ أن برنامج “شباب مكة في خدمتك” أكمل 19 عاماً في خدمة ضيوف الرحمن، بعددٍ من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ورعاية الحجاج المنوّمين في المستشفيات، إضافة إلى عددٍ من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن.