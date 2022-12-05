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التقديم يستمر حتى نهاية جمادى الأولى إلكترونياً

مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع لموسمَي رمضان والحج

2022-12-05 الساعة 1:47
مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع لموسمَي رمضان والحج
المواطن - واس

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فتح مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة باب التطوع للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسمَيْ رمضان والحج لعام 1444هـ، من خلال أنشطته المختلفة في برنامج “شباب مكة في خدمتك”.

موعد انتهاء التسجيل

ودعا نائب المشرف العام على المشروع الدكتور عبدالرحمن الغامدي؛ الشباب الراغبين في المشاركة في الأنشطة الموسمية، إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة: www.shbabmakkah.com، لافتاً النظر إلى أن التقديم سيستمر حتى نهاية شهر جُمادى الأولى الحالي.

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19 عاماً في خدمة ضيوف الرحمن

وأوضح الغامدي؛ أن برنامج “شباب مكة في خدمتك” أكمل 19 عاماً في خدمة ضيوف الرحمن، بعددٍ من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ورعاية الحجاج المنوّمين في المستشفيات، إضافة إلى عددٍ من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن.

 

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