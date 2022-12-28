مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة السعودية

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احتفت مدرسة الليث بن سعد الابتدائية بالبكيرية، بعام القهوة السعودية وذلك من خلال إبراز الموروث السعودي عبر أنشطة قام بها الطلاب.
#عام_القهوة_السعودية …#فيديو🎥..
مدرسة #الليث_بن_سعد_الابتدائية تحتفي بـ #عام_القهوة_السعودية بإبراز الموروث السعودي …#وزارة_التعليم #تعليم_البكيرية #النشاط_الطلابي pic.twitter.com/3p3MjhDMHP
— إدارة تعليم البكيرية (@MOE_BUK) December 28, 2022
ونشرت إدارة تعليم البكيرية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الأربعاء، فيديو يبرز جمال الأغاني السعودية خلال احتفاء الطلاب والمعلمين بعام القهوة السعودية في مشهد جمالي وإنساني يظهر تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم والتأكيد على موروثاتهم، قام خلالها الطلاب بإعداد القهوة وتحضيرها.
ترتبط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة، عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية تتميز بها المملكة، سواءً من خلال زراعتها، أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، ومن منطلق المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي والوطني، جاءت تسمية عام 2022م بــ”عام القهوة السعودية”.