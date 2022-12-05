مشهد خلاب لجريان سيول الدرب في رجال ألمع

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في طريق الدرب بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير التي تشهد حالة جوية غير مستقرة وهطول أمطار غزيرة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، جريان السيول المتدفقة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على طريق الدرب برجال ألمع.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع، في وقت سابق بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.
في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.