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التقطه مصور فوتوغرافي

مشهد رائع لبرج المملكة

2022-12-27 الساعة 11:43
مشهد رائع لبرج المملكة
المواطن - هالة عبدالرحمن

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استطاع مصور ضوئي سعودي أن يقدم لقطات مبهرة لمرور السحاب السريع على برج المملكة في الرياض، حتى خطفت أنظار رواد منصات التواصل الاجتماعي حول جماليات المشاهد من حول البرج الذي يبلغ ارتفاعه 302 متر في 99 دورًا.

برج المملكة

ونشر المصور عبدالعزيز الدمغ فيديو رائع، عبر حسابه الشخصي بتويتر، ليظهر انعكاسات السحاب على برج المملكة.

ويعد برج المملكة ناطحة سحاب، ورمز من رموز السياحة في الرياض ، يتهافت على زيارته سياح من مناطق مختلفة من العالم وذلك منذ تأسيسه عام 2002 للاستمتاع باستكشاف الروائع الهندسية التي تنعكس عليه، فقد صمم ليضم 41 طابقاً، بارتفاع يصل إلى 302.3 م ليكون واحداً من أفضل أبراج الرياض.

ويحرص المصور الفوتوغرافي الدمخ على التقاط المزيد من اللقطات لأجواء الرياض والمملكة، وتحظى لقطاته على إعجاب متابعيه عبر تويتر، كما أنه شارك بأعماله الفنية في معرض نور الرياض بنوفمبر الماضي، والذي حصد بدوره 6 أرقام قياسية من موسوعة غينيس.

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