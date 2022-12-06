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وثقت كاميرا مراقبة مثبتة أمام منزل في بلدة سايكسفيل بولاية ماريلاند الأمريكية، عن مشهد صادم لموظفة تعمل لدى شركة أمازون.
وبحسب الفيديو المتداول، قامت موظفة توصيل تعمل لدى شركة أمازون بأخذ طرود من أمام المنزل بعد أن وضعتها مباشرة.
ويبدو أن عاملة التوصيل لم تدرك أن كاميرا كانت مثبتة في أعلى الباب تراقب مباشرة الشرفة الأمامية للبيت وبعد الاتصال بالشرطة، قررت مالكة المنزل التي تدعى تومي ثورن وابنتها مواجهة سارقة الشرفة.