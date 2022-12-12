مشهد مرعب لـ عالم الفيروسات المتهم بنشر كورونا وحوله ملايين الخفافيش!

نشر الدكتور بيتر داسزاك عالم الفيروسات مقطع فيديو جديدًا من داخل كهف مليئ بالخفافيش من أجل بحوثه.

التفاصيل

من المعروف أن الدكتور بيتر داسزاك عالم الفيروسات الذي موّل مختبر ووهان وسخر من نظرية تسرب كورونا منه.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره من أعماق كهف راتشابوري في تايلاند، الدكتور بيتر داسزاك وهو يتباهى بوجوده وسط ملايين الخفافيش.

وداسزاك، من إنجلترا ويعيش الآن في شمال ولاية نيويورك، محاطًا بـ 2.5 مليون من مخلوقات، يعتقد أنها ناشرة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الكهف على أنه قلب المفاعل الفيروسي للنشاط الفيروسي.