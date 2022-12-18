مشهد يحبس الأنفاس.. متهور يقود مركبته وسط السيل بالعرضيات

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وثق مقطع فيديو، تهور سائق مركبة، وذلك بقيادتها وسط السيل في عقبة قنونا التابعة لمحافظة العرضيات جنوب غرب المملكة.
https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1604446460606545921
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، المركبة وهي داخل السيل في مشهد يحبس الأنفاس، على الرغم من تحذيرات الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني من فعل هذا التهور، حيث يعرض حياة الأشخاص للخطر.
وأكدت إدارة المرور، في وقت سابق، أن “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، ويعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية”.
وأضافت الإدارة في إنفوجراف صادر عنها، أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.
فيما حثت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.