Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رغم تحذيرات الدفاع المدني والمرور المتكررة

مشهد يحبس الأنفاس.. متهور يقود مركبته وسط السيل بالعرضيات

2022-12-18 الساعة 3:35
مشهد يحبس الأنفاس.. متهور يقود مركبته وسط السيل بالعرضيات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو، تهور سائق مركبة، وذلك بقيادتها وسط السيل في عقبة قنونا التابعة لمحافظة العرضيات جنوب غرب المملكة.

https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1604446460606545921

قد يهمّك أيضاً
Img

شركة البحر الأحمر توقع اتفاقية لتشييد مجمع سكني متكامل في العلا

Img

صحة الحدود الشمالية تفعل العيادة النفسية بالمراكز الصحية

مشهد يحبس الأنفاس

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، المركبة وهي داخل السيل في مشهد يحبس الأنفاس، على الرغم من تحذيرات الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني من فعل هذا التهور، حيث يعرض حياة الأشخاص للخطر.

تصرف جسيم

وأكدت إدارة المرور، في وقت سابق، أن “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، ويعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية”.

وأضافت الإدارة في إنفوجراف صادر عنها، أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.

فيما حثت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية