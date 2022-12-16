مشهد يخطف الأنظار والقلوب لأفواج المعتمرين فجرًا

تدفقت جموع المعتمرين على المسجد الحرام فجر اليوم الجمعة، لأداء نسكهم وشعائرهم في هذا اليوم الطيب المبارك.

وغالبًا ما يحرص المعتمرون على أداء العمرة في يوم الجمعة أكثر من باقي أيام الأسبوع تلمسًا للقبول حيث يجتمع روعة الزمان والمكان فيوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس والمسجد الحرام أطهر بقاع الأرض قاطبة.

يأتي هذا وسط استعدادات مكثفة وتجهيزات وتقنيات حديثة وفرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

توفير أقصى الخدمات

وفي وقت سابق أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حريصون على توفير أقصى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي بتضافر الجهود لتوفير جميع سبل الراحة لهم؛ ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وراحة وأيضًا في المسجد الحرام.