مشهد يخطف الأنظار والقلوب لأفواج المعتمرين فجرًا

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تدفقت جموع المعتمرين على المسجد الحرام فجر اليوم الجمعة، لأداء نسكهم وشعائرهم في هذا اليوم الطيب المبارك.
فيديو | لذات قلبوهم وتعلقت أمالهم..قد يهمّك أيضاً
زحام مُلفت.. مشهد يخطف الأنظار والقلوب لأفواج المعتمرين فجر اليوم #الإخبارية pic.twitter.com/HNtQOKjOJR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2022
وغالبًا ما يحرص المعتمرون على أداء العمرة في يوم الجمعة أكثر من باقي أيام الأسبوع تلمسًا للقبول حيث يجتمع روعة الزمان والمكان فيوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس والمسجد الحرام أطهر بقاع الأرض قاطبة.
يأتي هذا وسط استعدادات مكثفة وتجهيزات وتقنيات حديثة وفرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
وفي وقت سابق أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حريصون على توفير أقصى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي بتضافر الجهود لتوفير جميع سبل الراحة لهم؛ ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وراحة وأيضًا في المسجد الحرام.