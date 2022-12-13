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مشوار الأرجنتين وكرواتيا لنصف نهائي

2022-12-13 الساعة 2:07
مشوار الأرجنتين وكرواتيا لنصف نهائي
المواطن - مروة نبيل

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تتجه الأنظار إلى استاد لوسيل، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الأرجنتين وكرواتيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

مواجهة قوية بالمونديال

ودائمًا ما تتسم مباريات الأرجنتين وكرواتيا بالقوة والندية، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم خاصة أنهما يبحثان عن الانتصار والتأهل، حيث تواجها 5 مرات من قبل، حقق كل منهما الفوز مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

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الأرجنتين وكرواتيا
جانب من مباراة سابقة

مشوار الأرجنتين وكرواتيا

وجاء مشوار الأرجنتين وكرواتيا في مونديال 2022 صعبًا ومثيرًا، حيث افتتح التانغو مرحلة المجموعات بالخسارة ضد السعودية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على المكسيك وبولندا، ليتأهل في صدارة المجموعة الثالثة.

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تجاوز عقبة أستراليا بالدور ثمن النهائي بنتيجة 2/1، واصطدم بهولندا في ربع النهائي، ليخطف بطاقة التأهل بعد الفوز بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

على الجانب الآخر، بدأ منتخب كرواتيا مشواره في المونديال، بتعادل سلبي ضد المغرب، ثم الفوز على كندا والتعادل مع بلجيكا، ليتأهل في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، وتغلب على اليابان بركلات الترجيح في ثمن النهائي.

وتجاوزت كتيبة زلاتكو داليتش عقبة البرازيل في ربع النهائي بركلات الترجيح أيضًا، لتخوض مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم بحثًا عن تحقيق مفاجأة جديدة بالإطاحة بالتانغو المرشح الأبرز حاليًا لنيل اللقب.

منتخب كرواتيا
لاعبو المنتخب الكرواتي – المصدر @fifaworldcup_ar

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