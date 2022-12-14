مشوار المغرب وفرنسا لنصف النهائي

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تترقب الجماهير مباراة المغرب وفرنسا ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل الصراع القوي لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي.
وتُقام مباراة المغرب وفرنسا على استاد البيت، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.
ويطمح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مواصلة مشواره الاستثنائي في كأس العالم، بالتأهل إلى المباراة النهائية، فيما تبحث فرنسا عن الصعود، والمنافسة على اللقب الثاني على التوالي.
وجاء مشوار المغرب وفرنسا في مونديال 2022 صعبًا ومثيرًا، حيث افتتح أسود الأطلس مرحلة المجموعات بتعادل سلبي ضد كرواتيا، قبل أن يفوز على بلجيكا بهدفين دون رد، وتجاوز عقبة كندا بنتيجة 2/1.
وواصل منتخب المغرب مفاجآته في النسخة الحالية من المونديال بالتعادل السلبي مع إسبانيا في دور الـ16، قبل أن يفوز بركلات الترجيح بفضل تألق حارس مرماه ياسين بونو، ثم تغلب على البرتغال بهدف دون رد.
على الجانب الآخر، بدأ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مشواره في المونديال بتحقيق فوز عريض على أستراليا بنتيجة 4/1، وتجاوز الدنمارك بهدفين مقابل هدف، وسقط ضد تونس بهدف نظيف.
ونجح الديوك في الفوز على بولندا في دور الـ16 بنتيجة 3/1، قبل أن يعبر إنجلترا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائي ويخوض مباراة المغرب وفرنسا الليلة، على أن يواجه المتأهل منتخب الأرجنتين الذي صعد رسميًا.