مصاب بـ التصلب اللويحي: الدكتور قال لي يمكن تموت بكرة

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كشف الشاب محمد الجهيمي مصاب التصلب اللويحي، ردة فعله لحظة تشخيصه بالمرض، موضحًا كيف تعايش معه.
#كلام | محمد مصاب التصلب اللويحي: خلال اكتشاف مرضي، الدكتور قال لي "يمكن تموت بكرة". #قناة_السعودية pic.twitter.com/R1gg4DWu9yقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) December 28, 2022
وقال الجهيمي خلال لقاء له مع قناة السعودية: إنه ظن أنه سيتوفى في اليوم التالي للتشخيص، خاصة أن الطبيب أخبره أنه سيموت بالفعل، مضيفًا: الدكتور قال لي يمكن تموت بكرة.
ولفت الشاب محمد الجهيمي إلى أنه قابل مصابين آخرين، للاطلاع قصصهم وتجاربهم ومعايشتهم مع المرض.
وتابع: شعرت أني موجود مع مجتمع كلهم مصابون، ولكن قادرون على التعايش مع هذا المرض، وقادرون على العمل والإنتاج، وتكوين أسرة.
في السياق ذاته، أوضح الجهيمي أنه عندما علم بمرضه في المرحلة الثانوية، ظن أنه لن يستطيع أن يكمل الدراسة، ولكن تمكن من الاستمرار في التعليم، وتخرج من الثانوية، والتحق بالجامعة، ثم الوظيفة.