مصرع شخصين وإصابة 9 في انقلاب حافلة بالدمام

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة، وذلك في حادثة انقلاب حافلة نقل جماعي على طريق الدمام.

الهلال الأحمر يباشر الحادث

وتلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، بلاغاً من مواطن عن حادثة انقلاب نقل جماعي في طريق الدمام بعد كبري المعادن شرقاً.

نقل الحالات للمستشفيات

وفور تلقي البلاغ تم توجيه 10 فرق إسعافية، منها 3 فرق تدخل عناية سريع، وحين وصول أول فرقة للموقع وبعد عملية الفرز للحالات تبين وجود 11 شخصاً، منهم اثنان متوفيان، و9 مصابين، منهم اثنان حالتهما خطيرتان، وتراوحت إصابات الباقين بين المتوسطة والطفيفة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت الحالات إلى المستشفيات القريبة.