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حجز للسيدة وطفليها تذاكر السفر

مصرية ترد الجميل لضابط سعودي ساعدها بشكل غير متوقع

2022-12-27 الساعة 10:55
مصرية ترد الجميل لضابط سعودي ساعدها بشكل غير متوقع
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الراوي عبدالرحمن الدعيلج، عن مساعدة ضابط سعودي لامرأة مصرية بعد وفاة زوجها في حادث مروع.

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التفاصيل

وقال الدعيلج خلال لقاء له مع برنامج الأجاويد المذاع على قناة المجد، إن الضابط كان يعمل في المرور، وتلقى بلاغًا بوقوع حادث شنيع لأسرة مصرية، وتوجه إلى مكان الحادث، رفقة رجال الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، وعندما وصلوا وجدوا قائد السيارة لقي مصرعه، وملقى على الأرض ومغطى، والزوجة وطفليهما مصابين، والطفلان يصرخان، بينما تجلس الأم صامتة ومذهولة.

وأكمل الرواي: يوم الحادث الضابط كان ينظر لطفلي المتوفى، وهما يتحركان ناحية والدهما يريدان رؤيته فيما يقوم رجال الأمن والإسعاف بمنعهما، فتأثر بالموقف، وبكى.

وأردف عبدالرحمن الدعيلج: عاد الضابط إلى منزله، وروى لزوجته تفاصيل الحادث الذي تأثر به كثيرا ، وفي اليوم التالي عاد إلى عمله، ثم رجع إلى المنزل وطلب من زوجته أن تذهب معه إلى المستشفى لتقديم أي مساعدة للطفلين ووالدتهما، وبالفعل توجها إلى المستشفى وقدما التعازي للسيدة المصابة، ولم تطلب منهما سوى مساعدتها وطفليها للعودة إلى مصر.

العودة لمصر

وأشار إلى أن الضابط حجز للسيدة وطفليها تذاكر السفر ، ومنحها مبلغ 5 آلاف ريال، وهدايا للطفلين” لافتًا إلى أن المصرية سألتهما عن أبنائهما وأخبراها أنهما ليس لديهما أبناء .

أعشاب

ولفت إلى أن السيدة المصرية عندما عادت إلى مصر ظلت تتواصل مع الضابط وزوجته، ثم طلبت منه شراء أعشاب وتناولها وأن يدعو وزوجته الله أن يرزقهما الذرية الصالحة.

وأردف الدعيلج: حملت زوجة الضابط، وأصبح لديهما طفل واثنان وثلاثة، مشيرًا إلى أنه عندما سأل المصرية عن الأعشاب وفعاليتها وهل هذه الوصفة معروفة في مصر، أخبرته أن هذه ليست وصفة من الأساس، وإنما كانت تتحرى أوقات إجابة الدعاء وتخصص دعواتها لهما.

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  • WALID

    وما جزاء الاحسان الا الاحسان.

  • Toty

    الله يحفظكم

  • مدحت حسين

    جزاء الاحسان احسان واهل المملكة العربية السعودية اهل خير وانسانية نحن نحب المملكة العربية السعودية رزقنا فيها بالمال والبنون تحياتي الى اهلي وبلدي الثاني اهل السعودية

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