مصري يقتل والديه وشقيقه طعنًا لسوء معاملته

كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات العثور على 3 جثث قُتلوا بمنزلهم في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ لمركز شرطة قلين بمديرية أمن كفر الشيخ من مزارع مقيم بدائرة المركز، بعثوره على 3 جثث (شقيقته وزوجها ونجلهما وبهم جروح بسبب الطعن) داخل منزلهم بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وذكرت الداخلية في بيانها المنشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، والذي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليهما “الأول والثانية” (مقيم بمحافظة الإسكندرية) لوجود خلاف بين المتهم والمجني عليهم الثلاثة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقرر أنه بتاريخ 8 ديسمبر الجاري حضر من محل إقامته بالإسكندرية وتوجه إلى الشقة المقيم بها (والدته وشقيقه) ونشبت بينهما مشاجرة تطورت إلى قيامه بالتحصل على “سكين” وطعن شقيقه ووالدته.

وتابع بيان الداخلية “عقب ذلك توجه للشقة الأخرى المقيم بها والده وقام بتسديد العديد من الطعنات له وتخلص من السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائها بأحد مصارف المياه وعاد لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوء معاملة

وحسب موقع “مصراوي”، اعترف المتهم خلال التحقيقات أن الخلافات كانت نتيجة سوء المعاملة، ورفض الأب منحه الأموال مع شقيقيه الآخرين، ومنحها دائمًا لشقيقه المجني عليه الثالث، والذي يعمل مدرسًا بمدرسة الشُّقة الإعدادية التابعة لإدارة قلين التعليمية.