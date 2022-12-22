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تم رفع سعر الفائدة 8 مرات في 2022

مصر ترفع سعر الفائدة 3%

2022-12-22 الساعة 8:40
مصر ترفع سعر الفائدة 3%
المواطن - متابعة

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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، لكبح جماح التضخم، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

سعر الفائدة

وارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي بعد زيادة سعر الفائدة اليوم لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

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8 مرات

وبذلك، يكون البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، بواقع 8%.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أجرى اجتماعين استثنائيين خلال العام، الأول في 21 مارس الماضي بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر بـ 2%.

ويعد قرار الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية لامتصاص الضغوط التضخمية بعدما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% وفق بيانات المركزي، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 18.7% حسب بيانات المركزي للإحصاء.

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