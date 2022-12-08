مصر تشهد مستويات غير مسبوقة لتضخم الأسعار

يسجل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ 2017، فيما أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7 % في نوفمبر، مقابل 16.2 % في أكتوبر.

البنك المركزي

وهذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9 بالمئة.

وسيؤدي ارتفاع التضخم للضغط على البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر.

الحرب الروسية

وتشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبًا منذ بداية العام الجاري، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة وباء كورونا.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار، كما أنها خفضت قيمة عملتها مرتين في مارس وأواخر أكتوبر بعد موجة خروج للأموال الساخنة على خليفة أزمة أوكرانيا ورفع الفائدة الأمريكية على الدولار.