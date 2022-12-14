مصر تمدد العمل بقرار تحديد سعر الأرز للجمهور

وافق مجلس الوزراء المصري على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة 3 أشهر أخرى.

زيادة غير مبررة

وقال مجلس الوزراء المصري إن ذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية، ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

أسعار محددة

ووفقًا للقرار الذي اتخذته الحكومة المصرية، ستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيهًا.

ويراعى التزام كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.