مصر تمدد العمل بقرار تحديد سعر الأرز للجمهور

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل
وافق مجلس الوزراء المصري على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة 3 أشهر أخرى.
وقال مجلس الوزراء المصري إن ذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية، ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.
ووفقًا للقرار الذي اتخذته الحكومة المصرية، ستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيهًا.
ويراعى التزام كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.