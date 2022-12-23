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بعد أن تعرضت للإهانة

مضيفة جوية تصرخ في أحد الركاب: أنا لست خادمة

2022-12-23 الساعة 12:18
مضيفة جوية تصرخ في أحد الركاب: أنا لست خادمة
المواطن - فريق التحرير

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تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مضيفة جوية تعرضت للإهانة من أحد الركاب؛ مما اضطرها للصياح بوجه الراكب لتؤكد أنها ليست خادمته.

انتشار واسع

ووفقًا لموقع صحيفة إنديان إكسبريس Indian Express، فقد انتشر المقطع بشكل كبير على السوشيال ميديا، ويعود لرحلة جوية من إسطنبول إلى نيودلهي.

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من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران “إنديغو” Indigo، أمس الأربعاء، عن دعمه للمضيفة الجوية التي شوهدت في المقطع الذي صوره أحد الركاب وشاهده الملايين بمواقع التواصل، وهي تتجادل بشدة مع أحد الركاب، وتخبره أنها “موظفة وليست خادمة له”.

طاقم الطائرات بشر

وقال رئيس الشركة في تغريدة على تويتر: “كما قلت سابقًا، طاقم الطائرات بشر أيضًا”.

الواقعة تعود ليوم 16 ديسمبر، عندما اشتكى أحد المسافرين من خدمة تقديم الطعام، لينفعل بشدة على إحدى المضيفات التي كانت تحاول أن تشرح له ضوابط وقواعد تقديم وجبات الطعام على الطائرة بهدوء، إلا أن الراكب تمادى في انفعاله واحتداده على المضيفة؛ مما اضطرها للانفعال ورفع صوتها أيضًا.

وبحسب المقطع المصور، حيث لم يظهر الراكب، تحدثت المضيفة مع الراكب قائلة: “زميلتي دخلت في نوبة بكاء بسبب تصرفاتك”. فدخل الطرفان في موجة من النقاش الحاد، ليعلو صوت الراكب: “لماذا تصرخين؟ لا تصرخي..”، لترد المضيفة: “أنا أصرخ لأنك فعلت المثل”. فتمادى الراكب بالقول: “اخرسي..”، لترد هي بالقول “اخرس أنت..”!

وبينما انضمت إحدى المضيفات في محاولة لتهدئة الموقف، تابعت المضيفة الغاضبة: “آسفة يا سيدي.. لكن لا يمكنك أن تتحدث مع الطاقم بهذه الطريقة.. أنا أستمع إليك بكل احترام وود، ولكن في المقابل عليك احترام طاقم الطائرة أيضًا.. نحن موظفون ولسنا خدمًا لك”.

وجبات الطعام

وتعقيبًا على الواقعة، قالت شركة “إنديغو”: إن الحادث وقع في الرحلة 6E 12، موضحة أن “المشكلة تتعلق بوجبات طعام اختارها بعض الركاب”.

وأضافت: “ندرك احتياجات عملائنا، ونسعى دائمًا لتوفير رحلة لطيفة وخالية من المتاعب لهم.. نحن نحقق في الحادث، ونود أن نؤكد أن راحة المسافرين كانت دائمًا على رأس أولوياتنا”.

رئيس الشركة، من جهته، أضاف في تغريدته: “لابد أن الأمر وصل إلى نقطة الانهيار حتى وقع ما حدث.. على مر السنين رأيت طواقم الطائرات يتعرضون للضرب والشتم ووصفهم بالخدم بل وأسوأ من ذلك”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون (المضيفة) بخير رغم الضغوط التي تعرضت لها”.

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