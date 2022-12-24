مطار الملك خالد يوضح سبب تأثر الحركة التشغيلية ويعتذر للمسافرين

أوضح مطار الملك خالد الدولي، سبب تأثر الحركة التشغيلية جزئياً في الصالات الدولية 3 و4 صباح اليوم.

تأثر الحركة التشغيلية

وقال المطار، في بيان له عبر “تويتر”: “أعزاءنا المسافرين.. نحيطكم بحصول عطل لبعض الأنظمة التشغيلية في الصالات الدولية 3 و 4، مما أدى إلى تأثر جزئي في الحركة التشغيلية، وقد تمت معالجة العطل وبدأت الأنظمة تعود لوضعها الطبيعي”.

رسالة عذر للمسافرين

وأضاف مطار الملك خالد الدولي “نعتذر لمسافرينا الكرام، ونؤكد حرصنا لضمان راحتكم”.