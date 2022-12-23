مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي لتأخير بعض الرحلات

دعا مطار الملك عبدالعزيز في جدة المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات نظرًا لظروف الطقس.

وقال المطار في تنويه له إن الأحوال الجوية التي تشهدها العروس اليوم قد تؤدي إلى تأجيل بعض الرحلات لذا ينصح المطار بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار لمتابعة المستجدات.

أمطار جدة

وهطلت صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من محافظة جدة ، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.

طقس مكة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.