مطار الملك عبدالعزيز للمسافرين: تواصلوا مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات

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أصدر مطار الملك عبدالعزيز تنويهًا هامًّا للمسافرين، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة الآن.
وقال المطار في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: المسافرين الأعزاء: نظرًا لظروف الطقس والتي قد تؤدي لتأخير بعض الرحلات الجوية، نأمل التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات.
في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل جدة.
كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.