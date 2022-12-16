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له تداعيات كبيرة في المطار

مطار بروكسل يلغي 60 % من الرحلات بسبب الإضرابات

2022-12-16 الساعة 4:22
مطار بروكسل يلغي 60 % من الرحلات بسبب الإضرابات
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال مطار بروكسل إنه سيتم تشغيل نحو 160 رحلة فقط من أصل 400 رحلة مقررة مبدئيًا ليوم الجمعة، وهو ما يعادل إلغاء نحو 60% من الرحلات.

وبحسب مجلة The Brussels Times فإن إلغاء الرحلات هذه مرتبطة بإضراب من الجبهة المشتركة للنقابة الوطنية التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الجمعة.

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وشارك عمال النقابة في الإضراب الأمر الذي سبب تداعيات كبيرة في المطار.

إلغاء 60% من الرحلات في بروكسل بسبب الإضرابات

إجراء ضروري

وقالت متحدثة باسم المطار إن هذه الإلغاءات ضرورية لتجنب الفوضى وللتمكن من ضمان السلامة، مضيفة أنه يجب على المسافرين الحد من أمتعتهم قدر الإمكان ومراعاة الاضطرابات التي ستؤثر أيضًا على بعض وسائل النقل العام.

ولفتت إلى أنه قد يتم إلغاء المزيد من الرحلات خلال الـ 24 ساعة القادمة؛ لأن المطار يواجه نقصًا حادًا في الموظفين، مضيفة أنه من المرجح أن يتغيب أكثر من ثلثي الموظفين.

ويطلب مطار بروكسل من شركات الطيران خفض عملياته، كما سيتم الاتصال بالركاب المتضررين من قبل شركة الطيران الخاصة بهم إذا تم إلغاء رحلتهم أو إعادة جدولتها.

وقد حدث سيناريو مماثل في 9 نوفمبر خلال الإضراب الوطني الأخير، وفي ذلك الوقت، اضطر مطار بروكسل إلى إلغاء أكثر من 40% من الرحلات الجوية.

إلغاء 60% من الرحلات في بروكسل بسبب الإضرابات

سبب الإضراب 

وتطالب النقابات العمالية في صناعة النقل برفع الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبحسب مجلة The Brussels Times فإنه من ناحية أخرى فإن القطارات على السكك الحديدية ستعمل بشكل طبيعي.

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