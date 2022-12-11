Icon

أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنافس قوي في مهرجان الإبل

مطاعم شارع الدهناء تتسابق بالطعم اللذيذ للظفر بالزبائن

2022-12-11 الساعة 10:02
مطاعم شارع الدهناء تتسابق بالطعم اللذيذ للظفر بالزبائن
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تزداد المنافسات يومًا بعد آخر بين مُلّاك الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لكن منافسات لا تقل ضراوة عنها تحتدم قربها، إذ تتسابق المطاعم الشعبية على الظفر بأكبر غلة من الزبائن.

الشاب محمد عواض، الذي يعمل لفترة مؤقتة في المهرجان، يشير إلى أنه اعتاد منذ اليوم الأول على تناول وجبة الغداء خصوصًا في أحد المطاعم الشعبية العديدة في شارع الدهناء.

قد يهمّك أيضاً
Img

تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحث على النزاهة ومحاربة الفساد

Img

تشكيل لقاء هولندا ضد الأرجنتين المتوقع

لذة المطاعم الكبرى

وأكد محمد أنه لم يكن يتوقع أن يكون الطعم باللذة نفسها في المطاعم الكبرى في المدن؛ إذ إنه توقع أن يكون الطعم ليس بتلك الجودة. ويقول: “وجدت نفسي يوميًّا أقبل على تلك المطاعم” رغم أن بمقدوره عمل غداء لنفسه في مقر السكن الذي يقطن فيه.

ويكاد محمد يجزم أن “التنافس القوي” بين المطاعم الشعبية في المهرجان هو السبب الرئيس في الطعم اللذيذ الذي تكتسبه الوجبات في تلك المطاعم الموسمية.

عبدالله، وهو طباخ في الثلاثينات من عمره، يؤكد أن الأكلات الشعبية تحظى بإقبال مختلف الشرائح، وأنهم لا يشعرون بأن هناك منافسة حقيقية من المطاعم العصرية بأي من أنواعها، ويشير إلى أنهم يركزون على تلبية طلبات العملاء بدقة.

ويؤكد عبدالله الذي كان يتحدث وهو يرقب زبائن يقتربون من المطعم أن وقت الظهيرة هو موعد الذروة لطلبات الزبائن، وأن أغلب الزبائن يختارون الأطباق التي يوجد فيها رز كابلي أو شعبي.

قوائم الطعام

لكن مهدي موظف الاستقبال في مطعم تملأ واجهته قوائم الطعام، يستقبل زبائنه بوجه بشوش يؤكد أن الزبون يريد أن يعرف أهم الوجبات التي “يتفنن” فيها أي مطعم يدخله، وأن هذا الأمر هو من أهم العوامل التي تجعل الزبون يدفع المبلغ المطلوب للمطعم بطيب خاطر ورضا كبير.

وأضاف أن رغبات الزبائن تجاه الوجبات تتفاوت بحسب الظروف، فالذين يتناولون غداءهم أو عشاءهم داخل المطعم يطلبون الأكل الجاهز؛ لأنهم عادة لا يريدون الانتظار طويلًا، بعكس أصحاب المخيمات الذي يريدون إيصال الطلبات إلى أماكنهم، فإنهم يريدون الطلبات التي يفكرون فيها.

من جهته، يؤكد عاصم الذي يمتهن الطبخ منذ أكثر من عشر سنوات، أن السبب الرئيس للمنافسة بين المطاعم الشعبية في شارع الدهناء يكمن في المدة المحدودة لتواجد المستهلكين “بهذا الكم” في المنطقة، وأن أصحاب تلك المطاعم يتطلعون إلى تحقيق مرحلة الموازنة بين المصروفات والمداخيل قبل مدة كافية من انتهاء فترة المهرجان، حتى يمكن لهم الاستفادة من بقية الأيام في تحقيق الأرباح التي يتطلعون لها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...
حصاد اليوم

خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...

حصاد اليوم
بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
العالم

بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

العالم
عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...
غرائب

عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...

غرائب
6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
5 متسولين بقبضة الأمن في عسير
حصاد اليوم

5 متسولين بقبضة الأمن في عسير

حصاد اليوم
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
السعودية اليوم

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

السعودية اليوم