مطالبات بمنع كيفن هارت من دخول مصر

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أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، حملة للمطالبة بإلغاء عرض الممثل الكوميدي الأميركي كيفن هارت، المقرر إقامته شهر فبراير المقبل بالقاهرة، ووصلت إلى حد المطالبة بمنعه الدخول.
واتهمه العديدون بـالعنصرية وتزوير التاريخ المصري بسبب تصريحات له عن ملوك مصر القديمة.
حيث سبق وأن قال كيفت هارت على تويتر: يجب أن نعلم أبناءنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي، عندما كانوا ملوكًا في مصر، وليس فقط حقبة العبودية التي يتم ترسيخها في التعليم في أميركا، هل تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكًا؟.
ويتبنى النجم الأمريكي أفكار حركة المركزية الإفريقية أو الإفروسنتريزم، وتقوم في جوهرها على وصف المصريين بالمحتلين وأن الحضارة المصرية القديمة هي بالأصل إفريقية.
وبحسب أفكار هذه الحركة، فإن التاريخ والثقافة الإفريقية، بدأ في مصر القديمة، التي كانت مهد الحضارة العالمية، وتقول إن مصر حكمت إفريقيا السوداء الموحدة حتى سُرقت أفكارها وتقنياتها وحجب الأوروبيون سجلها الحافل بالإنجازات.
وانتقد البعض ضلوع هارت في الاستثمار بسلسلة كارتون الرمال السوداء، والتي تدور أحداثها في مصر، وتحكي قصة صبي فرعوني ذي ملامح إفريقية نشأ في مملكة إفريقية خيالية وينهض ليصبح ملكها.
وتحدث صناع السلسلة عن أنهم قد قرروا إطلاق السلسلة بسبب عدم الدقة التاريخية في الأعمال المعروضة عن مصر، وقد حصل كيفن هارت على 15% من حقوق إنتاج السلسلة مقابل ربع مليون دولار عام في نوفمبر الماضي.
وكانت شركة آر برودوكشن أعلنت على منصة تويتر، عن تنظيم عرض ستاند أب كوميدي للنجم الأميركي، بإستاد القاهرة، شهر فبراير المقبل، وكتب عن ذلك قائلًا: متحمس جدًا للإعلان عن أنني سأحضر إلى القاهرة بمصر في عام 2023، لأول مرة على الإطلاق.