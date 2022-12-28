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أثناء إجرائه مقابلة إعلامية بعد مواجهة النصر

مطالب بتدخل الانضباط بعد إلقاء شيء غريب على سالم الدوسري

2022-12-28 الساعة 7:43
مطالب بتدخل الانضباط بعد إلقاء شيء غريب على سالم الدوسري
المواطن - محمد سمعه

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تداول فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو لمقابلة إعلامية، أجراها سالم الدوسري نجم الهلال بعد مواجهة النصر في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي، حيث تم إلقاء شيء غريب عليه كاد يرتطم بوجهه.

سالم الدوسري ينجو

وأظهر الفيديو أن الدوسري حرك وجهه ونجا من الارتطام بشيء أُلقي عليه من مدرجات ملعب مرسول بارك أثناء إجرائه مقابلة إعلامية بعد مواجهة النصر.

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وأكدت مجموعات كبيرة من جماهير أزرق الرياض أن هذا التصرف خارج إطار الروح الرياضية وأن المنافسة الشريفة بين جميع الأندية تتطلب احترام اللاعبين والتقدير لهم وعدم القيام بتصرفات غير رياضية وأخلاقية.

وطالب الكثير من جمهور الهلال بتدخل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفرض عقوبة صارمة ضد الشخص الذي ألقى هذا الشيء الغريب على وجه الدوسري.

انتقاد تاليسكا

وفي سياق آخر، انتقدت فئات عريضة من جماهير الهلال، البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر، وذلك بعد أن تدخل بشكل عنيف على قدم الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال خلال الديربي.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت تدخلاً قويًا من تاليسكا على قدم عبدالله المعيوف، حيث انتقدت جماهير أزرق الرياض، الحكم المكسيكي سيزار راموس لعدم طرده تاليسكا في المباراة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقدم حارس الهلال بعد التدخل القوي عليه من لاعب النصر، حيث بدت قدمه متورمة بشكل مخيف.

وكان النيجيري أوديون إيغالو وسالم الدوسري سجلا هدفي الهلال، بينما سجل كل من تاليسكا وعبدالرحمن غريب هدفي النصر.

 

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