مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية

نشر الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق، لقطات لهطول الأمطار بين منطقتي البكيرية والشيحية.

وقال الزعاق في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: مطر يصب صب بين البكيرية والشيحية.

استمرار هطول الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الرياض والقصيم حتى صباح غد الأربعاء.

مناطق هطول الأمطار

ونشر الدفاع المدني، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هطول الأمطار في الرياض تشمل (الدوادمي، شقراء، عفيف)، وتستمر حتى الساعة الـ 9 صباح غد الأربعاء.

بينما تشمل أمطار القصيم (الرس، العمار، المذنب، النبهانية، ضرية، عقول الصقور)، وتستمر حتى الـ 1 صباح غد الأربعاء.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.