مطلب بتوطين قطاع التوصيل

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شدد المتخصص في التسويق سليمان الثويني، على أنه يوجد اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، مشيرًا إلى ضرورة التوطين في قطاع التوصيل.
فيديو | المتخصص في التسويق د. سليمان الثويني:قد يهمّك أيضاً
ليس هناك اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية.. و 80% من العاملين غير سعوديين #الراصد pic.twitter.com/vqj5PA1Xri
— الراصد (@alraasd) December 15, 2022
وقال الثويني في تصريحات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، اليوم الخميس: ليس هناك اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، و80% من العاملين غير سعوديين.
وأضاف: يمكن توطين نسبة كبيرة في القطاع خاصة لفئة الشباب؛ وذلك لأنه غير مرتبط بساعات عمل محددة.