مطلق النار بالمدينة المنورة في قبضة الأمن

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم الأحد، القبض على مواطن أطلق النار في الهواء من بندقية معرضًا حياة الآخرين للخطر.

محتوى مرئي

وذكر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن مطلق النار ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار في الهواء من بندقية.

وبين أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.