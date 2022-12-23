معاناة الشباب مستمرة في كأس الملك

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات كأس الملك من الأدوار الإقصائية للعام التاسع على التوالي.

الخسارة ضد الاتحاد

ولعب الاتحاد ضد الشباب بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

الشباب يُعاني

وفشل الليوث في المحافظة على آماله في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2014، الأمر الذي أثار حزن جماهيره التي كانت تطمح في المنافسة هذا الموسم، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بطولة كأس الملك من الدور ثمن النهائي، بعد عام 2016 ضد الرائد، في 2019 أمام التعاون، وفي 2021 ضد القادسية، بجانب خسارته أمام الاتحاد بالأمس.

وخرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك مرتين، الأولى؛ أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2015، كما خسر ضد الاتحاد في نسخة 2018.

وحقق الليوث نتيجة سيئة في آخر 9 مواسم بكأس الملك، حيث خرج أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي وج من الدرجة الثانية من دور الـ32 موسم 2017، ثم خسر ضد الشعلة من الدرجة الأولى من الدور ذاته موسم 2020.

ويملك الليوث 3 بطولات من كأس الملك حققها في أعوام 2018، 2009 و2014، وتُمني جماهيره النفس باستعادة اللقب مرة أخرى.