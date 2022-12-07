معجون وعسل وكاتشب طرق خاطئة لمعالجة الحروق

حذر طبيب التجميل د. ممدوح عشي، من أشهر الطرق للتعامل مع إصابات الحروق، وأبرزها استخدام معجون الأسنان.

طرق تسبب كوارث

وقال عشي، خلال لقائه ببرنامج “سيدتي على قناة “روتانا خليجية”: إن تلك الطرق في التعامل مع إصابات الحروق مشكلة وتسبب كوارث، ناصحًا بالتوجه إلى الطبيب حال الإصابة.

وأوضح عشي أن أهم خطوة ينبغي القيام بها بعد الإصابة بالحرق هي غسل المكان بالماء الفاتر لمدة 20 دقيقة، مُحذرًا من خطورة استخدام معجون الأسنان والعسل والكاتشب في معالجة الحروق؛ لأنها طرق خاطئة.