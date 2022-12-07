معجون وعسل وكاتشب طرق خاطئة لمعالجة الحروق

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حذر طبيب التجميل د. ممدوح عشي، من أشهر الطرق للتعامل مع إصابات الحروق، وأبرزها استخدام معجون الأسنان.
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د. ممدوح عشي- طبيب تجميل: الطرق الغريبة في التعامل مع إصابات الحروق مشكلة وتسبب كوارث.. والخطوة الأولى بعد الحرق هي غسل المكان بالماء الفاتر @mamdoohashy#ساعة_شباب #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bl1jvPuwbp
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 7, 2022
وقال عشي، خلال لقائه ببرنامج “سيدتي على قناة “روتانا خليجية”: إن تلك الطرق في التعامل مع إصابات الحروق مشكلة وتسبب كوارث، ناصحًا بالتوجه إلى الطبيب حال الإصابة.
وأوضح عشي أن أهم خطوة ينبغي القيام بها بعد الإصابة بالحرق هي غسل المكان بالماء الفاتر لمدة 20 دقيقة، مُحذرًا من خطورة استخدام معجون الأسنان والعسل والكاتشب في معالجة الحروق؛ لأنها طرق خاطئة.