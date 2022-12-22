معنى المبالغ المرتجعة في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن معنى خانة المبالغ المرتجعة لدى بعض المستفيدين من البرنامج، وكيفية صرفها.

يصرف مع الدعم الشهري

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر، حيث قال: المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.

الدعم الإضافي

في وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم مستمر حتى نهاية العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع “تويتر”، على سؤال بشأن استمرارية الدعم الإضافي المقدم.

وأوضحت الخدمة أن برنامج حساب المواطن يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها.