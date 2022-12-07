معنى حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن

تفاعل حساب المواطن مع استفسارات المواطنين لتوضيح معنى منتهية ردًّا على الاعتراض على الدفعة المستحقة بدعم البرنامج.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين لحساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بأن حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض.

دراسة الأهلية

وأوضح الحساب أنه في حال تم الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفاء شروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “يناير”.

خطوات تقديم الاعتراض

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك عبر الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض

– وإرفاق المستندات إن وجدت

تفاصيل دفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.