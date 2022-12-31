معهد الإدارة العامة بمكة يحول جميع برامجه عن بُعد غدًا

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أعلن فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، تحويل جميع البرامج التدريبية والإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية عن بُعد وذلك غدًا الأحد.
وقال المعهد في بيان صادر عنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والدارسين وجميع منسوبي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، فقد تقرر تحويل جميع البرامج التدريبية والإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم غدٍ الأحد”.
وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ليوم الغد الأحد.
وأوضحت الإدارة بأن بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس وفرصة هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.