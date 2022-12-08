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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة 

2022-12-08 الساعة 2:02
معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة 
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في (برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة)  واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى:

– قائد قطار المشاعر المقدسة.

الشروط:

  •  أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.
  •  حاصل على شهادة دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها
  •  درجة القياس عن 60% فما أعلى.
  •  اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
  •  لائق طبياً.
  •  العمر من 18 – 26 سنة.
  •  المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو ما يعادلها.

المزايا:

  •  التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج التدريب.
  •  مكافأة 3,000 ريال أثناء التدريب.
  •  الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي.
  • مدة التدريب:
  •  سنة.

مكان التدريب:-

 مكة المكرمة.

موعد التقديم:-

متاح التقديم من اليوم وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.
وستكون بداية التدريب يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.
 
طريقة التقديم:
عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

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