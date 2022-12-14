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مفاجآت الأفارقة تقلق فرنسا قبل مواجهة المغرب

2022-12-14 الساعة 2:37
مفاجآت الأفارقة تقلق فرنسا قبل مواجهة المغرب
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير مباراة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد المغرب، اليوم الأربعاء، على استاد البيت ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة حاسمة

ويسعى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بقيادة مدربه ديديه ديشامب لمواصلة تألقه، وتحقيق الفوز اليوم، للتأهل إلى النهائي، أملًا في حصد لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

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على الجانب الآخر، يأمل منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في الظهور بشكل مميز، وتجاوز عقبة الديوك اليوم، والتأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة إنجازه غير المسبوق في النسخة الحالية من مونديال قطر 2022.

منتخب فرنسا
لاعبو المنتخب – المصدر @FrenchTeam

مفاجآت الأفارقة ضد فرنسا

ويخشى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مفاجآت الأفارقة في نهائيات كأس العالم، حيث خاض 6 مباريات أمامهم، ولم يستطع تحقيق الفوز سوى 3 مرات، وخسر مثلهم، كان آخرها ضد تونس في النسخة الحالية.

ولعب الديوك ضد جنوب إفريقيا في مونديال 1998، وفاز بثلاثة أهداف دون رد، في بداية مشواره لحصد اللقب، قبل أن يخسر أمام السنغال في افتتاح كأس العالم 2002، ليودع هذه النسخة من مرحلة المجموعات.

فرنسا والسنغال في مونديال 2002
مباراة المنتخب بمونديال 2002 – المصدر fifa

ونجح منتخب فرنسا في الفوز على توجو بهدفين دون رد في كأس العالم 2006، قبل أن يخسر ضد جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف، وفاز الديوك على نيجيريا بثنائية نظيف في المباراة الإقصائية الوحيدة ضد منتخب إفريقي بالمونديال.

وفي النسخة الحالية، بدأ الديوك مونديال قطر بشكل مميز، وحسم التأهل بعد الفوز في أول مباراتين، ليخوض مواجهة تونس ببعض البدلاء، لينجح نسور قرطاج في الفوز بهدف دون رد.

منتخب فرنسا
لاعبو المنتخب – المصدر @FrenchTeam

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