مفاجآت الأفارقة تقلق فرنسا قبل مواجهة المغرب

تنتظر الجماهير مباراة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد المغرب، اليوم الأربعاء، على استاد البيت ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة حاسمة

ويسعى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بقيادة مدربه ديديه ديشامب لمواصلة تألقه، وتحقيق الفوز اليوم، للتأهل إلى النهائي، أملًا في حصد لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في الظهور بشكل مميز، وتجاوز عقبة الديوك اليوم، والتأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة إنجازه غير المسبوق في النسخة الحالية من مونديال قطر 2022.

مفاجآت الأفارقة ضد فرنسا

ويخشى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مفاجآت الأفارقة في نهائيات كأس العالم، حيث خاض 6 مباريات أمامهم، ولم يستطع تحقيق الفوز سوى 3 مرات، وخسر مثلهم، كان آخرها ضد تونس في النسخة الحالية.

ولعب الديوك ضد جنوب إفريقيا في مونديال 1998، وفاز بثلاثة أهداف دون رد، في بداية مشواره لحصد اللقب، قبل أن يخسر أمام السنغال في افتتاح كأس العالم 2002، ليودع هذه النسخة من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب فرنسا في الفوز على توجو بهدفين دون رد في كأس العالم 2006، قبل أن يخسر ضد جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف، وفاز الديوك على نيجيريا بثنائية نظيف في المباراة الإقصائية الوحيدة ضد منتخب إفريقي بالمونديال.

وفي النسخة الحالية، بدأ الديوك مونديال قطر بشكل مميز، وحسم التأهل بعد الفوز في أول مباراتين، ليخوض مواجهة تونس ببعض البدلاء، لينجح نسور قرطاج في الفوز بهدف دون رد.