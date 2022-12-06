مفاجأة جديدة بمحاكمة جوني ديب وآمبر

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تقدمت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بطلب استئناف إلى محاكم فيرجينيا، مطالبة بإلغاء قرار المحكمة الذي جاء لصالح جوني ديب أو بمحاكمة جديدة في قضية التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق.
وفي تحرك مفاجئ، تقدم محامو آمبر هيرد بالاستئناف الشهر الماضي، واعتبروا فيه أن استبعاد ملاحظات العلاج الخاصة بها والتي أبلغت فيها عن الإساءة التي تعرضت لها من جوني أدت إلى نتائج غير عادلة في المحاكمة.
وفي يونيو الماضي، حكمت المحكمة في فيرجينيا لصالح جوني ديب في دعوى التشهير التي رفعها ضد آمبرد على خلفية مقال كتبته في واشنطن بوست اتهمته فيه بالإساءة من دون أن تسميه.
وتقدم فريق آمبر القانوني بوثيقة مؤلفة من 68 صفحة مؤرخة بنهاية نوفمبر، وكتب محامو آمبر بأن هيئة المحلفين حرمت من النظر في العديد من الحالات التي قدمت فيها آمبر تقريراً عن الإساءة التي تعرضت لها من جوني إلى أخصائيين طبيين.
وجاء أيضاً في الوثيقة: إذا تم عكس ذلك فإن استبعاد المحكمة الابتدائية لتقارير العنف المنزلي للمهنيين الطبيين سيجعل من الصعب على ضحايا الإساءات إثبات مزاعم الإساءة، ومن المحتمل أن يمنعهم من التبليغ.
كما اعتبر المحامون في الوثيقة أن التمسك بالقرار سيكون له تأثير مخيف على النساء الأخريات اللواتي يرغبن بالتحدث عن الانتهاكات التي يتعرضن لها من الرجال الأقوياء.
وأضاف محامو آمبر أن هذه القضية ما كان يجب أن تحال إلى المحكمة في فيرجينيا لأن محكمة أخرى خلصت إلى قرار بأن جوني أساء إلى آمبر في أكثر من مناسبة، في إشارة إلى محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، وذلك في دعوى تشهير منفصلة رفعها ضدها جوني.
فيما اعتبر فريق آمبر القانوني أن المحاكمة التي جرت في فيرجينيا كان يجب إجراؤها في كاليفورنيا حيث كان يعيش الثنائي معاً.. ففي فيرجينيا حيث تتواجد صحيفة ذا واشنطن بوست لا علاقة لها بجوني وليس لها صلة بادعاءاته، وفق ما جاء في الدعوى.
يذكر أن جوني ديب كان قد رفع دعوى تشهير ضد آمبر هيرد في العام 2019، وحكمت له هيئة المحكمة في يونيو الماضي بعشرة ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين أخرى كتعويضات عقابية تم تخفيضها إلى 350 ألف دولار، بينما حكمت المحكمة لصالح آمبر بتعويضات بقيمة 2 مليون دولار.