مفاجأة في أسعار الذهب بمصر خلال الأسابيع المقبلة

دعا الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب في مصر، المواطنين إلى الانتظار وعدم شراء الذهب، كاشفًا عن مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ستنخفض

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: ننتظر ستنخفض أسعار الذهب، حيث انخفض 200 جنيه في يوم واحد، وأصبح الذهب بـ 1640 جنيهًا للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا.

وأردف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب في طريقها لأن تتعدل، ووقية الذهب انخفضت 30 دولارًا في البورصة العالمية، وخلال الأسابيع المقبلة ستنعدل أسعار الذهب.

وأوضح أن الارتفاعات غير المبررة للذهب، كانت بسبب الإقبال الكبير على الشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1943 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1700 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1456 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 13600 جنيه.