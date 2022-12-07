مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

تنتظر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مفاجأة كبيرة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في المرحلة المقبلة، بعد صعود منتخب أسود الأطلس إلى دور الـ8 من منافسات كأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليًا وحتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يحقق المنتخب المغربي قفزة هائلة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي سيصدر بمجرد انتهاء المونديال بعدما حقق الأسود إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ8 من كأس العالم.

قفزة متوقعة

وبدأ المنتخب المغربي منافسات كأس العالم في المركز 22 بالترتيب العالمي للفيفا برصيد 1563.5 نقطة، إلا أن مسيرته الناجحة بالتعادل مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا وكندا، وأخيرًا التفوق على إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل، ستؤدي إلى قفزة وصلت -حتى الآن- إلى ثمانية مراكز.

الفراعنة

ويعد أفضل مركز لمنتخب عربي في تصنيف فيفا على مدار التاريخ مسجلًا باسم المنتخب المصري، بعدما تواجد في الترتيب التاسع خلال شهر فبراير عام 2010، بينما سبق للمنتخب النيجيري أن وصل إلى المركز الخامس في أبريل 1994.

كما سبق للمنتخب المغربي أن وصل إلى الترتيب العاشر عالميًا في مناسبة واحدة، وذلك خلال شهر فبراير أيضًا ولكن في عام 1998، وعقب نهاية منافسات كأس أمم إفريقيا في بوركينا فاسو.